Le groupe de semi-conducteurs Qualcomm a rejeté jeudi l’offre de rachat record de plus de 120 milliards de dollars de son concurrent Broadcom, estimant que ce n’est pas assez. Qualcomm précise cependant vouloir « examiner toutes les options » et propose pour cela une rencontre avec Broadcom pour que ce dernier « réponde » à un certain nombre d' »interrogations ».

Source: Belga