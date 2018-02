Près de 5.500 grands requins blancs narguent la côte est de l’Australie

Quelque 5.460 grands requins blancs nagent dans les eaux bordant la côte est de l’Australie, selon une étude scientifique qui a eu recours pour la première fois à des analyses génétiques et statistiques pour en estimer la population. Il est estimé que 750 requins blancs adultes évoluent entre la pointe sud de la côte de l’Etat du Victoria et l’extrémité nord de l’Etat du Queensland jusqu’à la Nouvelle-Zélande, selon les scientifiques de l’organisation de recherche gouvernementale australienne CSIRO.

Sur la côte ouest, aucun nombre exact ne peut être calculé, mais il est estimé que la population adulte de requins blancs est de 1.460.

Les recherches ont permis aussi de démontrer que le taux de survie est très élevé chez les requins adultes à l’est du pays, de l’ordre de 90% voir plus. Ce qui signifie que pour 100 requins vivants, environ 90 pourraient encore l’être l’an prochain.

Les informations sur la présence de ces prédateurs, qui sont longs de 5 à 6 mètres et pèsent plus de 2 tonnes, étaient jusqu’à présent assez vagues car il est compliqué d’élaborer des échantillons.

Mais avec cette analyse statistique et génétique, les scientifiques « ont été capables d’estimer le nombre de requins adultes sans avoir dû attraper ou même voir un requin blanc adulte », explique le CSIRO.

« Maintenant que nous avons un point de départ, nous pouvons répéter l’exercice dans le temps et dégager une tendance de la population totale, et observer les chiffres qui augmentent ou baissent », avance encore l’auteur principal de l’étude, Richard Hillary.

Le grand requin blanc est une espèce protégée en Australie. Selon des données sur les attaques de requins dans le pays (Australian Shark Attack File – ASAF), il y a eu 15 attaques non provoquées en 2017, faisant un blessé dans les eaux bordant le pays. Huit d’entre elles concernaient des requins blancs.

