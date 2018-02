Nouvelle glissade des Bourses asiatiques après un bref répit

Les Bourses asiatiques décrochaient de nouveau vendredi au dernier jour d’une semaine chaotique sur les places financières mondiales dans le sillage de Wall Street, sur fond d’inquiétudes à la perspective de la fin des politiques accommodantes des banques centrales. Tokyo, qui avait perdu plus de 7% en début de semaine avant de rebondir, lâchait à la mi-journée plus de 3%, s’acheminant vers sa pire semaine depuis deux ans, tandis que Hong Kong plongeait de 4,34% en cours de matinée avant de limiter ses pertes. Même affolement à Shanghai où l’indice composite abandonnait plus de 5% dans les premiers échanges.

Dans le même temps, les actifs jugés sûrs comme le yen et l’or s’appréciaient. Le répit aura été bref. La Bourse de New York a été regagnée jeudi par une grande fébrilité, qui a fait chuter ses indices vedettes de plus de 10% depuis les sommets atteints fin janvier.

Source: Belga