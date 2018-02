Jupiler Pro League – Patrick Janssens remercié, Erik Gerits nouveau directeur général de Genk

Erik Gerits (CD&V) sera le nouveau directeur général de Genk à partir du mois de juin, a annoncé son parti politique vendredi soir. Le député limbourgeois prendra la place de Patrick Janssens, remercié par le club limbourgeois. « Le Conseil d’Administration de Genk s’est réuni aujourd’hui (vendredi) », explique le communiqué. « Au cours de cette réunion, il a été demandé à Erik Gerits de prendre en main la gestion journalière du KRC Genk comme directeur général à partir du mois de juin. Et ce en remplacement de Patrick Janssens ».

Erik Gerits, qui a accepté la mission, sera donc le nouveau patron du Racing Genk, finaliste de la Coupe de Belgique le 17 mars contre le Standard. Gerits, 49 ans, était déjà à Genk en tant que directeur des opérations, où il avait entamé sa carrière il y a 24 ans, mais avait pris un peu de recul pour se consacrer à sa carrière politique.

Patrick Janssens avait lui quitté la politique en 2014 pour venir au football. Il occupait sa fonction à Genk depuis 3 ans et demi et a été remercié.

« Aujourd’hui, j’ai eu un entretien avec le président Peter Croonen qui m’a expliqué que Genk avait mis un terme à mon mandat de directeur général. Au vu des spéculations parues dans la presse, ce ne fut pas une surprise. Je reste reconnaissant d’avoir pu mener Genk durant 3,5 ans », a expliqué Patrick Janssens dans un communiqué. « Ce n’était certainement pas évident de nommer quelqu’un comme moi avec mes antécédents et j’apprécie vraiment que le club ait osé le faire. J’ai beaucoup appris sur les coulisses du football et ma foi dans le projet de Genk n’est allé qu’en s’accroissant. Je souhaite beaucoup de succès à Genk, en particulier le 17 mars au stade Roi Baudouin. »

Genk s’est qualifié pour la finale de la Coupe de Belgique le 17 mars contre le Standard et a battu, vendredi soir, Zulte Waregem (3-1) confortant sa 6e place en championnat.

Source: Belga