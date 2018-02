ATP Montpellier – David Goffin face à Richard Gasquet en demi-finale

Le Français Richard Gasquet (N.5), 31 ans, 33e joueur du monde, sera l’adversaire de David Goffin samedi en demi-finale du tournoi de tennis ATP 250 de Montpellier, France, épreuve sur surface dure dotée de 501.345 euros. Richard Gasquet s’est en effet débarrassé en quarts de finale vendredi du Bosnien Damir Dzumhur (N.4), 25 ans, 30e au classement ATP et tombeur de Ruben Bemelmans (ATP 121) au 2e tour. Le Français s’est imposé en deux manches 6-4, 6-2 en 1 heure 21 minutes de match. Plus tôt dans l’après-midi, David Goffin, 7e mondial, et première tête de série de cet Open Sud de France, avait pris la mesure dans son quart de finale du Russe Karen Khachanov, 49e mondial, en deux sets 6-4, 6-4 et 1 heure 19 minutes de jeu.

David Goffin a remporté le seul duel l’ayant opposé sur le circuit à Richard Gasquet, l’an dernier à Tokyo (surface dure) 7-5, et 6-2. Éliminé en qualifications à Montpellier en 2010 et 2012, David Goffin n’avait pas encore gagné de matches à l’Open du Sud avant cette semaine. Le Liégeois redémarre l’année 2018 de belle manière déjà, comme l’an dernier où, à pareille époque, il avait rejoint la finale à Sofia.

David Goffin et Ruben Bemelmans ont permis à la Belgique de remporter le week-end dernier son premier tour de Coupe Davis en battant la Hongrie au Country Hall de Liège ouvrant la porte d’un quart de finale aux Etats-Unis du 6 au 8 avril.

Source: Belga