Un nouveau bouton pour les commentaires « qui posent problème »

Un nouveau bouton, actuellement en phase de test sur un nombre très limité d’internautes, devrait faire son apparition sur le fil d’actualité de Facebook, selon le site américain spécialisé The Verge. Il s’agirait de signaler les commentaires malveillants.

Placé à droite de « J’aime » et « Répondre » sous chaque commentaire, pour l’instant uniquement sur des pages publiques, ce nouveau bouton « Downvote » (en VO) permet de signaler et de masquer les commentaires jugés comme diffamants ou simplement mensongers. Il a été remarqué par plusieurs utilisateurs aux Etats-Unis et relayé depuis par The Verge.

Concrètement, lorsqu’un utilisateur clique sur ce bouton, il doit expliquer son choix, en déclarant le commentaire « offensant », « trompeur » ou bien « hors propos ». Le commentaire incriminé est ensuite masqué.

Contre les « fake news »

Il s’agit pour le réseau social de s’assurer d’un retour sur les commentaires, aussi négatif soit-il afin notamment de cerner les sujets polémiques qui peuvent causer des débordements. Il s’agit en tout cas d’une nouvelle arme déployée contre les « fake news » et le harcèlement en ligne. Si cette solution est déployée à grande échelle, elle fera de chaque abonné au réseau un modérateur en puissance.

Attention tout de même, il ne s’agit nullement d’un bouton « J’aime pas » pour Facebook, mais plutôt d’un outil de signalement de comportements nuisibles.

A noter qu’il existe déjà sur Messenger un moyen de montrer sa désapprobation lors d’une conversation, privée ou en groupe aussi, dans la liste des « réactions » proposées, symbolisées par un émoji, ici un pouce baissé.