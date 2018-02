Souliers d’Or – Janice Cayman ne s’attendait à recevoir le Soulier d’Or féminin

Janice Cayman ne s’attendait pas recevoir le Soulier d’Or mercredi soir et évoque sa surprise de repartir avec le trophée en main. « Honnêtement, je ne m’attendais pas à gagner. C’est vraiment une surprise », a laissé entendre Janice Cayman mercredi soir après le gala. « Officiellement, je ne savais donc pas que j’allais gagner. Nous étions trois favorites et c’est très chouette de gagner ». L’an dernier Tessa Wullaert (Wolfsburg) était entrée dans l’histoire en recevant le tout premier Soulier d’Or féminin. « Tessa et moi avons beaucoup discuté, et nous avons pris une photo ensemble. Elle est contente pour moi, c’est sympa qu’elle soit si sportive. Si elle est déçue, c’est un signe qu’elle souhaite le meilleur et c’est ce dont nous avons besoin dans notre équipe pour nous améliorer ».

« Je suis une joueuse qui place le collectif toujours en première place, je suis une meneuse et à côté du terrain c’est bon que ceux qui travaillent dur puissent gagner un tel prix. Cela n’enlève rien au fait que Tessa et Davina (Philtjens, red) le méritent aussi », a résumé la joueuse de Montpellier.

Source: Belga