Soulier d’Or – Louis van Gaal voit en Ruud Vormer un candidat pour l’équipe nationale hollandaise

Louis van Gaal, a tendu mercredi soir le Soulier d’Or à Ruud Vormer, lui qui a justement permis au joueur mis à l’honneur de débuter à l’AZ. « Pour moi c’est en tous les cas un des candidats pour jouer dans l’équipe nationale hollandaise. C’est maintenant à Ronald Koeman de déterminer si Ruud correspond à ses projets », a commenté Van Gaal. « Chaque entraineur souhaite un tel jeune parmi ses onze joueurs, il est le prototype d’un footballeur professionnel: quelqu’un qui vit pour son sport et fait tout pour faire fonctionner les autres ».

En Belgique, on entend ici et là que Ruud Vormer n’a pas la carrure pour recevoir un Soulier d’Or. « Tous les joueurs dans une équipe de onze ne peuvent pas avoir la carrure. Il faut sept joueurs comme Ruud pour faire fonctionner une équipe de onze. Il va permettre aux autres footballeurs de talents à jouer mieux », estime l’ancien entraineur national néerlandais.

Source: Belga