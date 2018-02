Soulier d’Or – « Je n’ai jamais cru pouvoir gagner le Soulier d’Or en Belgique »

Ruud Vormer est le 3e joueur néerlandais mercredi au a avoir reçu le Soulier d’Or mercredi au Palais 12 . « Avec mon transfert du Club Bruges vers Feyenoord je n’ai jamais cru que je pourrais remporter le Soulier d’Or en Belgique », a commenté le sportif de 29 ans. Le footballeur a connu un période difficile auparavant au sein du club de Rotterdam. « Heureusement Michel Preud’homme a vu un numéro 8 en moi, c’est un entraineur intelligent. J’ai eu la chance d’avoir eu beaucoup de bons entraineurs dans ma carrière ».

L’Hollandais a reçu le trophée des mains de Louis van Gaal, le coach qui lui a permis de débuter avec l’AZ et qui avait déjà pu lui tendre le Soulier de Bronze aux Pays-Bas. « C’est génial de recevoir ces récompenses de lui, c’est un moment qui donne des frissons. J’étais un peu nerveux auparavant: beaucoup est dit et écrit et on est aussi très occupé. Après le premier tour, cela ne semblait pas si favorable ».

Le joueur indique encore se sentir bien à Bruges et ne pas se préoccuper d’autres clubs. « Si un club devait se présenter, alors j’aviserais. Mais pour le moment je continue à faire ce que je fais, commencer avec le match de jeudi contre le Standard. Je joue sous l’impulsion de l’adrénaline. »

Source: Belga