Séisme à Taïwan: les recherches se poursuivent, neuf morts

Les secouristes poursuivaient jeudi leurs efforts dans un immeuble penchant dangereusement pour retrouver d’éventuels survivants du séisme qui a fait neuf morts et des dizaines de disparus dans la ville taïwanaise de Hualien, selon un nouveau bilan. Les opérations de sauvetage sont compliquées par le fait que ce port pittoresque de la côte orientale, l’une des destinations touristiques les plus courues de Taïwan, est secoué par de nombreuses répliques depuis le tremblement de terre d’une magnitude de 6,4 de mardi soir.

Sous l’effet de la secousse principale, les étages inférieurs d’un complexe résidentiel de 12 étages se sont écroulés sur eux-mêmes, laissant la structure inclinée à 50 degrés, et menaçant de s’effondrer à tout moment.

Cet ensemble, appelé Yun Tsui, qui abritait également un restaurant, des commerces et un hôtel, était toujours jeudi la priorité des sauveteurs qui ont inlassablement continué dans la nuit à entrer dans le bâtiment.

Une tâche rendue d’autant plus périlleuse que des répliques continuent de se faire sentir, dont une a même été mesurée peu après minuit à 5,7. A chaque nouvelle secousse, la même évacuation précipitée de l’édifice par les sauveteurs, qui y retournaient une fois le calme apparemment revenu.

Un des responsables des pompiers de Hualien, Chu Che-min, a indiqué à l’AFP que deux nouveaux corps avaient été localisés dans la nuit.

« Nous avons trouvé le corps d’une Chinoise dans l’hôtel du Yun Tsui ce matin et localisé un autre corps qui est celui d’un employé de l’hôtel », a-t-il dit.

Le service national des pompiers totalise pour l’heure neuf décès, dont ceux de trois ressortissants de Chine continentale qui résidaient vraisemblablement au Beauty Stay Hotel, lequel se trouvait au deuxième étage du complexe.

Au moins 62 personnes demeurent portées disparues depuis le séisme dans la ville, dont 47 rien que dans le bâtiment Yun Tsui, parmi lesquels 37 résidents et 10 clients de l’hôtel.

Plus de 250 personnes ont par ailleurs été blessées dans ce tremblement de terre, le plus violent dans la ville depuis des décennies.

Hualien est une région très touristique car, desservie par la voie ferrée qui longe la côte est, elle voit passer nombre de touristes qui partent explorer le Parc national de Taroko et ses très impressionnantes gorges.

Mais les montagnes qui s’élèvent derrière la ville sont aussi le témoignage de la très forte activité tectonique de l’île.

source: Belga