Ostende face aux Monténégrins de Mornar en 8es de finale de la Coupe d’Europe FIBA

Ostende a hérité des Monténégrins de Mornar Bar en 8es de finale de la Coupe d’Europe FIBA (m), à l’issue du tirage au sort effectué jeudi à Munich, Allemagne. Les Ostendais de Dario Gjregja ont terminé 6es de leur poule en Ligue des Champions et ont pu être reversés en Coupe d’Europe FIBA. Dix clubs sont issus de la Coupe d’Europe FIBA et les six autres proviennent de la Ligue des Champions. Grâce à une victoire à l’arraché à l’Aris Salonique mercredi, Ostende, désormais seul club belge encore engagé sur la scène européenne, a arraché sa qualification et jouera d’abord chez lui à la Versluys Arena le 7 mars et se déplacera au Monténégro le 14 mars.

Le vainqueur de ce duel jouera contre le gagnant du match entre les Roumains de Cluj-Napoca et les Néerlandais de Donar Groningen, qui ont battu Mons-Hainaut mercredi éliminant les hommes de Daniel Goethals.

– Le programme des 8es de finale:

Keravnos (Chy) – Nizhny Novgorod (Rus)

Sidigas Avellino (Ita) – Tsmoki-Minsk (Blr)

Dinamo Sassari (Ita) – ESSM Le Portel (Fra)

BC Ostende (Bel) – Mornar Bar (Mnt)

U-BT Cluj-Napoca (Rou) – Donar Groningen (P-B)

BK Ventspils (Let) – Bakken Bears (Dan)

Juventus Utena (Lit) – Alba Fehervar (Hon)

Umana Reyer Venise (Ita) – Egis Kormend (Hon)

Source: Belga