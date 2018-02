L’IRM prévoit jusqu’à 5 cm de neige vendredi

L’Institut royal météorologique (IRM) prévoit jusqu’à 5 cm de neige par endroits vendredi, à la veille du congé de Carnaval. Le nord du pays sera particulièrement touché. Le centre flamand du trafic conseille d’éviter les déplacements. Des accumulations de neige entre 1 et 3 cm sont attendues dans les provinces du Limbourg, de Liège, de Namur et du Luxembourg entre 06h00 et 18h00 vendredi, tandis qu’il devrait tomber entre 2 et 5 centimètres de neige en Flandres occidentale et orientale, dans le Hainaut, le centre et en province d’Anvers. A la Côte, l’IRM attend entre 1 et 3 cm de neige.

L’Agence flamande des routes et de la circulation conseille d’éviter les déplacements en voiture ou d’opter pour les transports en commun. Les chutes de neige et les températures négatives pourront en effet mener à des situations dangereuses.

Brussels Airport avertit par ailleurs sur son site internet que des retards seront possibles et qu’il est préférable de partir à temps. « Dû au dégivrage des avions et au déblaiement des pistes de décollage et d’atterrissage, certains vols sont susceptibles d’être retardés », précise l’aéroport.

Source: Belga