« Le nul est correct » estime Tom Boon après le partage 3-3 contre l’Iran

Alors que l’Iran ne présente pas d’équipe compétitive en hockey sur gazon, elle a démontré mercredi contre la Belgique qu’elle peut gêner n’importe quel adversaire en indoor, partageant 3-3 avec les vice-champions d’Europe en clôture de la première journée de la Coupe du monde de hockey en salle, à Berlin. « On savait que c’était une bonne équipe de salle. Ils ont un bon collectif, une bonne structure et ils font les choses simplement », a commenté Tom Boon. « De notre côté, on a bien réagi par rapport à notre défaite du matin, on a tenu le rythme durant tout le match. Dommage que l’on fait une erreur sur le 3-2 mais pour le reste le nul est correct », selon l’attaquant des Red Lions en extérieur et en salle.

« On se doutait que l’Iran allait vouloir emballer le match », a pour sa part réagi Maxime Bergez, le T2 de la Belgique. « Et contrairement au match contre l’Autriche, on a voulu garder le plus possible le contrôle. C’est pour cela que notre disposition était si basse sur le terrain et que nous avons joué en zone. »

Source: Belga