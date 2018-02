La Korea House ouvre ses portes vendredi à Wilrijk

La Korea House installée à Wilrijk où sera centralisé tout le soutien belge pour les athlètes belges à Pyeongchang en Corée du Sud ouvrira ses portes vendredi à 16 heures. C’est au sein des installations indoor de ski de l’Aspen de Wilrijk qu’a été installée la Korea House. « Elle sera le meilleur endroit pour assister le plus intensément aux prestations de nos sportifs de haut niveau. En parallèle, Sport Vlaanderen et les fédérations des sports d’hiver se chargeront de la promotion constante du sport et de l’expérience des sports d’hiver au sein de tout un village dans lequel les fédérations sportives proposeront des initiations à toutes sortes de sports d’hiver », avait expliqué le COIB, le Comité Olympique et Interfédéral belge.

Les visiteurs pourront ainsi suivre les performances des athlètes belges à Pyeongchang, en direct et en différé et différentes activités seront organisées durant la durée des Jeux Olympiques d’Hiver du 9 au 25 février.

Source: Belga