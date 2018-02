« Dinner in the sky » de retour à Bruxelles du 9 au 24 juin

Le restaurant étoilé éphémère en altitude « Dinner in the Sky » sera de retour dans la capitale du 9 au 24 juin prochains. Organisé dans un nouveau lieu encore tenu secret, l’événement accueillera une dizaine de chefs de renom. Chaque jour, les toques -pour la plupart étoilées- prépareront et serviront en personne, à 50 mètres du sol, un menu gastronomique cinq services pour 22 convives, le temps d’un lunch et de deux dîners.

« Dinner in the sky » mettra notamment en scène Yves Mattagne (« Sea Grill »**), Filip Claeys (« De Jonkman »**), David Martin (« La Paix »*), Giovanni Bruno (« Senzanome »*), Isabelle Arpin (« Louise 345 »), Pierre Résimont (« L’eau vive »**), Franco Spinelli (« San Daniele »*) ou encore Gary Kirchens (« La Villa Lorraine »*). Les réservations seront ouvertes fin avril.

Imaginées en 2006, les plates-formes de « Dinner in the Sky » sillonnent aujourd’hui les cieux de plus de soixante pays, dont le Brésil, l’Afrique du Sud, les Etats-Unis et une partie de l’Europe. Elles ont accueilli les plus grands chefs du monde dont Joël Robuchon***, Pierre Gagnaire***, ou encore Massimo Bottura***.

Depuis 2012, l’entreprise belge partage, chaque année dans le courant du mois de juin, ce succès avec sa ville de naissance, en partenariat avec VisitBrussels et la Ville de Bruxelles. L’événement a déjà été organisé au Mont des Arts, au Cinquantenaire et devant l’Atomium.

Source: Belga