Coupe du monde de hockey en salle – Résultats et classement après la 1ère journée de mercredi

Résultats et classements à l’issue de la première journée de la Coupe du monde de hockey en salle, mercredi à Berlin (All): * Messieurs *

Poule A:

Allemagne – Kazakhstan 15-0

Tchéquie – Trinidad et Tobago 7-2

Pologne – Australie 3-5

Pologne – Trinidad et Tobago 11-5

Kazakhastan – Tchéquie 3-9

Allemagne – Australie 3-1

Classement:

1. Allemagne 6 pts (+21)

2. Tchéquie 6 (+11)

3. Pologne 3 (+4)

4. Australie 3 (-4)

5. Trinidad & Tobago 0 (-11)

6. Kazakhstan 0 (-21)

Poule B:

Russie – Afique du Sud 5-0

Iran – Suisse 5-1

Autriche – Belgique 7-2

Russie – Suisse 1-3

Autriche – Afrique du Sud 6-3

Belgique – Iran 3-3

Classement:

1. Autriche 6 pts (+8)

2. Iran 4 (+4)

3. Russie 3 (+3)

4. Suisse 3 (-2)

5. Belgique 1 (-5)

6. Afrique du Sud 0 (-8)

./.

Source: Belga