Cartes bancaires piratées: un réseau international démantelé

La justice américaine a annoncé mercredi l’inculpation de 36 personnes accusées d’animer Infraud, un forum spécialisé dans l’échange et l’achat de données personnelles, notamment piratées sur des cartes bancaires. Le préjudice financier causé par ce réseau international est estimé se monter à 530 millions de dollars. Treize suspects ont été arrêtés aux Etats-Unis, en Australie, au Royaume-Uni, en France, en Italie, au Kosovo et en Serbie, a précisé dans un communiqué le ministère de la Justice.

« Ces poursuites et arrestations sont parmi les plus importantes jamais engagées en matière de cybercriminalité », s’est félicité John Cronan, un responsable des affaires criminelles au ministère.

Le réseau Infraud a été créé en octobre 2010 par l’Ukrainien Svyatoslav Bondarenko, 34 ans, qui opérait sous les pseudonymes de « Obnon », « Rector » ou « Helkern ». Il n’a pas encore été appréhendé.

Ayant adopté comme slogan « In Fraud We Trust » (« Nous avons foi en la fraude »), Infraud mettait en lien acheteurs potentiels et sites de vente, les transactions ayant pour point commun d’être fondées sur des fraudes ou des usurpations d’identité.

L’organisation comptait 10.901 membres enregistrés en mars 2017. Ils pouvaient acheter ou vendre des données personnelles ou des cartes piratées, ainsi que des logiciels malveillants.

Les victimes ont été identifiées aux quatre coins de la planète.

source: Belga