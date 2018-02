Aléna: Justin Trudeau ne souhaite pas d’accord au rabais pour le Canada

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a réaffirmé mercredi lors d’une visite aux Etats-Unis que son pays était prêt à se retirer de l’Accord de libre-échange nord-américain (Aléna), si les renégociations actuelles ne débouchaient pas sur un accord satisfaisant pour les Canadiens. « Il vaudrait peut-être mieux pour le Canada qu’il n’y ait pas d’accord, plutôt qu’un mauvais accord », a-t-il déclaré à Chicago, première étape d’un voyage qui le conduira également à Los Angeles et San Francisco.

Ces propos arrivent après un nouveau round de négociations entre les Etats-Unis, le Mexique et le Canada à Montréal pour redéfinir cet accord commercial en vigueur depuis 1994 et notamment qualifié « de mauvaise blague » par Donald Trump.

Le président américain a déjà menacé de retirer les Etats-Unis de l’Aléna, mais les dernières discussions entre les trois pays se sont finies le 29 janvier sur une note optimiste, le représentant américain au Commerce Robert Lighthizer soulignant que « quelques progrès ont été faits ».

« Nous avons des inquiétudes légitimes sur le futur de l’Aléna, parce que le président (américain, ndlr) a déclaré que ce n’était pas une bonne chose », a détaillé Justin Trudeau à l’université de Chicago.

Le Premier ministre a cependant souligné les bienfaits de l’Accord de libre-échange nord-américain sur les économies américaines et canadiennes. « Nos économies ont prospéré lors des 25 dernières années », a-t-il asséné.

Les discussions entre les trois pays ont jusqu’ici bloqué entre autres sur une proposition américaine jugée « inacceptable » aussi bien par le Canada que par le Mexique, l’introduction d’une clause « crépusculaire » (« Sunset » en anglais) permettant d’abroger l’Aléna au bout de cinq ans.

« Nous avons des doutes profonds sur tout ce qui ajoute de l’incertitude, comme une clause +crépusculaire+ par exemple », a rappelé M. Trudeau. Le prochain round de négociations sur l’Aléna doit se tenir fin février au Mexique.

Source: Belga