Selena Gomez au casting de « Docteur Dolittle »

Selena Gomez et Tom Holland rejoignent le casting du prochain Docteur Dolittle.

La chanteuse américaine et l’acteur britannique participeront au nouveau volet des aventures du célèbre médecin capable de parler aux animaux.

C’est ce que rapporte le magazine spécialisé The Hollywood Reporter. « Le Voyage du Docteur Dolittle », prévu pour avril 2019, compte déjà un casting très prestigieux.

Incarné dans les premiers films par Eddy Murphy, le Docteur Dolittle revient pour un nouvel épisode. Cette fois, c’est Robert Downey Jr. qui jouera le rôle du médecin. D’autres acteurs ont déjà été annoncés sur le projet: Ralph Fiennes, Emma Thompson, Michael Sheen et Antonio Banderas.

The Hollywood Reporter annonce maintenant que Selena Gomez et Tom Holland rejoindront également la production. Michael Sheen et Antonio Banderas devraient incarner des personnages réels, aux côtés de Robert Downey Jr., tandis que les autres prêteront leurs voix aux animaux avec qui le Docteur Dolittle est capable de communiquer.

Le personnage de Dolittle avait été imaginé par Hugh Lofting, un auteur anglais, dans les années 20. Ses aventures avait été adaptée une première fois au cinéma en 1967. Récemment, c’est Eddy Murphy qui avait popularisé le personnage dans une nouvelle adaptation en 1998, et sa suite en 2001. Par après, trois autres films « Dolittle » avaient été réalisés.