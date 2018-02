Soudan du Sud: l’ONU annonce la libération de plus de 300 enfants-soldats

Tweet on Twitter

La mission de l’ONU au Soudan du Sud (Minuss) a annoncé la libération mercredi de plus de 300 enfants-soldats dans le sud de ce pays ravagé par une guerre civile depuis décembre 2013. La libération de ces 311 enfants est la première phase d’un programme qui doit au total permettre la démobilisation de 700 enfants-soldats dans la région de Yambio, dont 563 issus d’un ancien groupe rebelle du sud du pays récemment intégré aux forces fidèles au président Salva Kiir, dans le cadre d’un accord avec le gouvernement.

Les 137 enfants-soldats restants sont eux issus du principal groupe rebelle sud-soudanais, celui de l’ancien vice-président Riek Machar.

« Les enfants ne devraient pas porter des fusils et s’entretuer, ils devraient jouer, apprendre et s’amuser avec des amis tout en étant protégés et chéris par les adultes autour d’eux », a déclaré le chef de la Minuss, David Shearer.

M. Shearer a indiqué que 87 des 311 enfants libérés mercredi sont des filles « qui ont probablement enduré des souffrances, dont des abus sexuels ». « Il est vital qu’elles reçoivent le soutien dont elles ont besoin pour rejoindre leurs communautés, et soient accueillies chez elles par leurs familles et leurs amis sans être stigmatisées ».

La Minuss, qui a collaboré avec l’Unicef, des chefs religieux locaux et les autorités locales, notamment, pour négocier la libération des enfants, a indiqué que le principal défi serait maintenant de s’assurer que ces jeunes puissent avoir accès à des formations, des emplois, et un soutien financier et émotionnel adéquats.

« Je tiens à remercier particulièrement les chefs religieux, qui se sont rendus dans des zones de conflit et ont risqué leurs propres vies pour mettre ces enfants en sûreté », a souligné M. Shearer, la Minuss assurant par ailleurs négocier la libération d’enfants-soldats dans d’autres régions, notamment dans l’est et le nord du pays.

Deux ans après sa partition avec le Soudan, le Soudan du Sud s’est enfoncé en décembre 2013 dans une guerre civile marquée par des atrocités à caractère ethnique et qui a fait des dizaines de milliers de morts, près de quatre millions de déplacés et provoqué une crise humanitaire catastrophique.

source: Belga