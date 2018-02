Nigeria: le chef de Boko Haram déterminé à poursuivre le combat

Tweet on Twitter

Le chef de Boko Haram, Abubakar Shekau, s’est dit déterminé dans une vidéo qu’il a rendue publique mardi à poursuivre le combat, quelques jours après que les militaires nigérians ont assuré que le mouvement djihadiste avait été vaincu. Une récente offensive pour déloger Boko Haram de son bastion dans la forêt de Sambisa, dans l’Etat de Borno (nord-est), a échoué, a assuré Abubakar Shekau, promettant de poursuivre le combat contre les autorités nigérianes et l' »éducation occidentale ».

« La personne qui se réclame du nationalisme, nous la combattons, la personne qui prône de diffuser l’éducation occidentale, celle des mécréants, nous la combattons », a déclaré le chef de Boko Haram dans cette vidéo longue de 11 minutes.

Le gouvernement du Nigeria s’est proclamé à plusieurs reprises vainqueur de Boko Haram, qui signifie « l’éducation occidentale est interdite » en langue Hausa (pratiquée en Afrique occidentale). Le président nigérian Muhammadu Buhari a ainsi assuré en décembre 2015 que les djihadistes avaient été « techniquement battus ».

Les capacités de Boko Haram se sont affaiblies depuis 2014, quand le mouvement djihadiste contrôlait des secteurs du nord-est du Nigeria. Mais il constitue toujours une menace.

Des combattants de ce groupe se sont encore emparés dimanche dernier d’un village dans le nord-est, tuant deux personnes. Six autres personnes ont péri dans une attaque dans le nord du Cameroun.

Depuis son commencement en 2009, le conflit provoqué par Boko Haram a conduit au déplacement de 2,4 millions de personnes dans le nord du Nigeria ainsi qu’au Cameroun, au Tchad et au Niger, selon le Haut Commissariat pour les Réfugiés (HCR) de l’ONU.

source: Belga