La plus grosse délégation belge de l’après-guerre aux Jeux Olympiques d’hiver

La Belgique prendra part aux Jeux Olympiques d’hiver pour la 21e fois (en 23 éditions) à PyeongChang en Corée du Sud du 9 au 25 février, avec, qui plus est, la plus grosse délégation de l’après-guerre. Seules les éditions de 1924, 1928 et 1936 ont accueilli plus d’athlètes belges.

Ils seront en effet 22 dans 9 sports à prendre le chemin sud-coréen. En 1924, les premiers Jeux Olympiques à Chamonix ont accueilli 18 athlètes belges. Ils étaient 25 quatre ans plus tard, en Suisse, à St-Moritz. C’est en 1936 que le record du nombre de Belges est établi avec une délégation de 27 athlètes à Garmisch-Partenkirchen.

Les Jeux Olympiques seront interrompus par la deuxième Guerre Mondiale et reprendront à St-Moritz encore en 1948 avec 11 athlètes Belges. Par la suite, la Belgique sera à chaque fois représentée par moins de dix athlètes, manquant les éditions de 1960 à Squaw Valley aux Etats-Unis et de 1968 à Grenoble.

Il y a quatre ans en Russie, la Belgique avait envoyé 7 athlètes. Les Jeux de 2022 ont été attribués à Pékin, Chine.

Source: Belga