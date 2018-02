Coupe du monde de hockey en salle: la Belgique entame ses Mondiaux de Berlin par une défaite contre l’Autriche

La Belgique a entamé sa Coupe du monde messieurs de hockey en salle par une défaite 2-7 devant l’Autriche, 2e nation mondiale, mercredi dans le hall Max-Schmeling de Berlin, en Allemagne. Pour leur première rencontre de la phase de poules (groupe B), les Indoor Red Lions ont subi la loi des vice-champions du monde et récents champions d’Europe contre qui les Belges avaient partagé 4-4 en finale du dernier Euro d’Anvers, avant de s’incliner aux shoot-outs pour le titre continental. Comme lors de leur finale à Anvers, les Belges ont eu du mal à rentrer dans leur rencontre, étant menés 0-2 après un but d’ouverture de Körper, suivi dans la minute par un deuxième de Eitenberger. Il fallut attendre la deuxième rotation des cinq joueurs de champ pour voir la Belgique se montrer plus entreprenante, avec à la clé une belle action ponctuée par Tanguy Zimmer (7e), permettant aux Red Lions de se relancer dans la partie. Elle eut même l’occasion d’égaliser sur pc, mais toutes les tentatives de mercredi sur cette phase se révélèrent vaines.

Après la pause le scénario se répéta, Körper doublant l’écart pour les champions d’Europe en début de seconde mi-temps. Gaëtan Dykmans réussit néanmoins à réduire l’écart, mais l’espoir fut de courte durée puisque quelques secondes plus tard Körper inscrivit son triplé, suivi même d’un quadruplé sept minutes plus tard sur pc. L’Autriche prit le large en fin de match, via Uher et Benjamin Stanzl pour fixer le marquoir à 7-2.

Dans les autres rencontres du groupe, l’Iran a pris la mesure de la Suisse (5-1) et la Russie a dominé l’Afrique du Sud (5-0).

Les Indoor Red Lions participent pour la première fois à cet évènement qui rassemble 12 pays. Les Belges, classés 16es au ranking mondial, visent un top 6.

Les hommes d’Alexandre de Chaffoy joueront ensuite, mercredi encore (22h05) contre l’Iran (FIH-7). La Russie (FIH-4), la Suisse (FIH-8) et l’Afrique du Sud (FIH-12) seront encore au programme.

Les quatre premières équipes de la poule sont qualifiées pour les quarts de finale, programmés vendredi soir, tandis que les demi-finales auront lieu samedi et les finales dimanche.

