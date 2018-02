Antonio Banderas explique avoir une « immense responsabilité » à incarner Picasso

Tweet on Twitter

Le comédien espagnol Antonio Banderas, qui tourne « Genius Picasso », série télévisée pour National Geographic, incarnant le peintre, déclare à l’AFP éprouver « une immense responsabilité » à l’égard du « héros de Malaga ».

Sur le tournage de la série, dans les studios de Budapest, le comédien, grimé sous les traits d’un Picasso (1881-1973) âgé, rappelle que le peintre « est né sur (sa) terre », à Malaga, capitale d’Andalousie.

Le comédien dit « avoir grandi à l’ombre » de cette « très imposante figure », « probablement l’artiste le plus important du XXe siècle », souligne-t-il. « Quand j’allais à l’école en tenant la main de ma mère chaque matin, nous traversions la place de la Merced », où se trouve la maison natale de Picasso, se souvient-il, dans un anglais maîtrisé, aux charmants accents ibériques.

« Je sais bien que je vais être observé à la loupe et essuyer des critiques », ajoute-t-il en riant, « comme Picasso savait, en peignant ‘Les demoiselles d’Avignon’, que certains auraient envie de le tuer parce que ce n’était pas convenable à l’époque ».

Exactitude historique

La série en dix épisodes, programmée le 23 avril en France et le 24 aux Etats-Unis, lui semble « un vecteur très intéressant » pour raconter la vie « d’un tel personnage ». Il doit passer cinq heures au maquillage pour prendre l’apparence de Picasso au troisième âge.

« Ensuite, il faut apprendre à utiliser ce masque, prendre la mesure de ces sourcils, de ce nez pour lui rendre justice », fait-il valoir. Mais l’exacte ressemblance « n’est pas le plus grand défi », fait remarquer Antonio Banderas, « on ne cherche pas à reproduire un musée de cire ». L’exactitude historique est un des atouts de la chaîne National Geographic, relève-t-il aussi.

‘Saisir sa vérité’

La plus grande difficulté, selon lui, est de « comprendre Picasso », ses choix politiques et artistiques, la nature de ses relations amicales et sentimentales. « Il faut constamment lire entre les lignes, en essayant de saisir sa vérité: la complexité est là », explique-t-il.

La narration de la série n’est pas « chronologique », poursuit-il, précisant que la série commence par le bombardement nazi de la ville basque de Guernica, le 26 avril 1937 pour aider les troupes nationalistes espagnoles. « Nous faisons une sorte de peinture cubiste avec des allers retours constants » dans l’existence menée par « le tout-puissant » Picasso.

Alex Rich (« Glow », « True Detective ») incarne le peintre dans ses années de jeunesse. « J’arrive à l’écran avant lui », précise-t-il. « Le vieux Picasso regarde sa vie dans le rétroviseur ». Le comédien est en contact avec Olivier Picasso, le petit-fils du peintre et de Marie-Thérèse Walter, dont il lit « Picasso portrait intime » (2013), qui paraîtra le 8 mars dans une version anglaise.

‘Incarner le Picasso de Saura’

Antonio Banderas se souvient avoir dîné une fois à Los Angeles aux côtés de Paloma, la fille que Picasso a eu avec l’artiste Françoise Gilot. « Je lui parlais en espagnol quand je me suis rendu compte qu’elle fermait les yeux », raconte-t-il, « J’ai pensé: ‘Oh mon dieu, je suis en train d’ennuyer cette femme !’ » Il ose alors lui dire : « Vous êtes fatiguée, je vous ennuie ? ». Et Paloma de lui répondre : « Pas du tout ! Quand je ferme les yeux, je vois mon père, (…) il parlait comme vous ».

Picasso colle à la peau de Banderas, dont on lui a « souvent proposé le rôle ». D’ailleurs, le réalisateur Carlos Saura prépare un « Picasso et Guernica » qu’il lui propose depuis quelques années et il va « peut-être finir par accepter ». « C’est une manière d’aborder Picasso complètement différente », ajoute-t-il, « il se concentre sur cette toile exceptionnelle qu’est ‘Guernica' », inspirée au peintre au lendemain du bombardement.

A travers ce tableau, un des chefs-d’oeuvre les plus connus au monde, Saura mène « une réflexion sur la guerre civile, la violence (…) il veut en faire une peinture, littéralement ».