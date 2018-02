Ronald Koeman sélectionneur des Pays-Bas jusqu’en 2022

Ronald Koeman, 54 ans, est le nouveau sélectionneur des Pays-Bas, a confirmé mardi la fédération néerlandaise de football (KNVB). Il a signé un contrat de quatre ans, jusqu’au Mondial 2022. Koeman succède à Dick Advocaat qui avait repris du service en mai 2017 pour tenter, en vain, de qualifier les ‘Oranje’ au Mondial 2018. L’ancien libero du PSV Eindhoven, de Barcelone et de l’équipe nationale (78 sélections, 14 buts), avait été remercié par Everton le 23 octobre 2017. Il y avait auparavant succédé à Roberto Martinez, l’actuel sélectionneur des Diables Rouges.

Koeman a débuté sa carrière d’entraîneur en 2000 à Vitesse Arnhem. Il a ensuite entraîné Ajax Amsterdam (2001-2005), Benfica (2005-2006), le PSV Eindhoven (2006-2007), Valence (2007-2008), AZ Alkmaar (2009), Feyenoord (2011-2014) et Southampton (2014-2016). Son palmarès comprend trois championnats des Pays-Bas (2002, 2004 et 2007), une Coupe des Pays-Bas et une Coupe du Portugal. Comme joueur, il avait notamment remporté l’Euro 1988, deux Coupes des Champions, avec le PSV Eindhoven (1987) et le FC Barcelone (1992, auteur du but décisif en finale), cinq championnats d’Espagne et quatre championnats des Pays-Bas.

Koeman arrive à la tête de la sélection au moment où le football néerlandais traverse une crise profonde. Les ‘Oranje’ restent sur deux échecs successifs en qualifications à l’Euro 2016 et à la Coupe du monde 2018. Un baptême du feu difficile attend Koeman: les Pays-Bas ont été versés dans le ‘groupe de la mort’ de la nouvelle Ligue des Nations, avec la France (premier adversaire le 9 septembre) et l’Allemagne.

