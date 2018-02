Le cdH demande le remplacement de Stéphane Moreau dès le CA de ce mardi

Tweet on Twitter

Les administrateurs cdH de Publifin, Pierre Erler et Josly Piette, ont mis à l’ordre du jour d’un conseil d’administration de Publifin, sur le point de s’ouvrir ce mardi, le remplacement de l’administrateur délégué de Nethys Stéphane Moreau. « C’est la première fois » que ce point arrive à l’ordre du jour du CA du groupe liégeois, assurait-on au parti centriste.

Deux autres demandes ont été déposées en urgence par les humanistes: le plafonnement des rémunérations à 245.000 euros et la fusion par absorption de Finanpart, l’étage intermédiaire entre l’intercommunale Publifin et la société Nethys, qui obstrue le contrôle de la première sur la seconde.

Vendredi dernier, à la suite de la polémique qui a mené à la démission du président de Publifin Paul-Emile Mottard (PS), la fédération liégeoise du PS avait pour la première fois appelé à un changement du fonctionnement du management de Nethys et de la composition de ses instances dirigeantes, et recommandé aux CA de Publifin et de Nethys d’agir en ce sens dans les meilleurs délais.

Source: Belga