Croky Cup – Philippe Clement espère une finale contre Bruges

Arrivé à Genk à la fin de l’année dernière, Philippe Clement a qualifié les Limbourgeois pour la finale de la Coupe de Belgique mardi après la victoire de Genk 1-0 sur Courtrai en demi-finales retour. La finale aura lieu le 17 mars et ça sera soit contre le FC Bruges soit contre le Standard, qui jouent jeudi leur demi-finale retour. Le Standard s’était imposé 4-1 à l’aller.

« J’ai bien sûr une préférence pour Bruges, ça serait sympa de jouer contre mes amis », déclare Clement, un ancien de la maison blauw en zwart. « J’ai déjà connu une finale comme ça il y a vingt ans comme joueur, c’est un beau souvenir. C’était mon dernier match avec Genk, ça serait beau de revivre ça ».

Genk disputera sa 5e finale et a gagné les quatre précédentes. « C’est une très bonne soirée pour le club. Nous sommes revenus pour vivre cela. C’était serré. Je trouve que les deux équipes se tenaient de près sur les deux matches. Aujourd’hui, la 1e mi-temps a été pour nous. Nous avons eu des problèmes à la fin parce que nous avons trop reculé. Je vois que mon équipe joue de mieux en mieux et a davantage d’automatismes. Cela ouvre des perspectives pour le futur », dit Philippe Clement.

Source: Belga