Croky Cup – Glen De Boeck: « La meilleure équipe a été éliminée »

Glen De Boeck is het dit seizoen niet gewend te verliezen met KV Kortrijk en de voormalige Rode Duivel had het dinsdagavond na de 1-0 nederlaag in de Genkse Luminus Arena dan ook bijzonder lastig met de uitschakeling van zijn ploeg. « Je pense que la meilleure équipe a été éliminée », a déclaré le coach courrtaisien après la rencontre. « Sur l’ensemble des deux matches, c’est nous qui méritons d’aller en finale. Nous n’avons pas bien commencé le match, ne pouvant pas conserver le ballon assez longtemps et nous avons pris un but sur une phase arrêtée. Nous savons que Genk est fort sur ces phases-là mais nous étions trop courts ».

Courtrai, qui a gagné de ses 13 matches avec De Boeck, a mis du temps à rentrer dans la rencontre. « Nous n’avons commencé à jouer au football qu’après 25 minutes, mais nous n’avons pas marqué. C’est dommage, nous avons eu l’occasion d’égaliser ».

De Boeck pense aussi que Genk aurait dû terminer le match à dix. « Colley doit recevoir une carte rouge, j’ai déjà revu les images. Il vient les deux pieds en avant. A dix contre onze, nous aurions pu forcer un résultat ».

La saison n’est pour autant pas terminée pour les Kerels, qui peuvent encore croire aux playoffs I. « A partir de jeudi, nous allons nous concentrer sur le match contre l’Antwerp. Nous jouons encore trois fois à la maison, nous voulons aller en POI ».

Source: Belga