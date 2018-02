Croky Cup – Genk bat Courtrai 1-0 et se qualifie pour la finale

Genk s’est qualifié pour la finale de la Croky Cup, la Coupe de Belgique de football, grâce à sa victoire 1-0 face à Courtrai en demi-finales retour, mardi soir à Luminus Arena de Genk. Courtrai s’était imposé 3-2 au match aller la semaine dernière. Ce score laissait planer le supense sur la manche retour, Genk n’ayant besoin que d’une victoire sur un score de 1-0 ou 2-1 pour se qualifier. Un scenario qui mit un quart d’heure à se concrétiser. On jouait en effet depuis un quart d’heure quand Pozuelo délivrait un coup de coin en direction de Seck. Le Sénégalais, arrivé cet hiver de Waasland-Beveren, déviait le ballon de la tête en direction des filets courtraisiens.

Bien que virtuellement éliminés, les Kerels mirent un quart d’heure à réagir. Lancé par Ajagun, Perbet se retrouvait seul au but mais envoyé le cuir au-dessus.

Pozuelo fut à deux doigts d’inscrire le 2-0 à la 41e mais son coup franc était repoussé par la transversale de Kaminski. Le KVK sortait rapidement en contre et quelques secondes plus tard, ce fut Chevalier qui se retrouva en position de marquer. Le Français tenta le lob mais son envoi passait à côté du but.

Courtrai ne trouvait pas la faille en seconde période, où l’on vit plutôt Samatta et Perbet passer pas loin du 2e but limbourgeois. Mais celui-ci ne tomba pas. La rencontre se terminait sur un score de 1-0 qui envoie Genk en finale pour la 5e fois de son histoire.

Les Limbourgeois ont remporté les quatre précédentes finales qu’ils ont disputées, en 1998, 2000, 2009 et 2013.

En finale, Genk affrontera le 17 mars au Stade Roi Baudouin soit le FC Bruges soit le Standard, qui s’affrontent jeudi à Bruges en demi-finales retour. Les Rouches s’étaient imposés 4-1 à l’aller.

Source: Belga