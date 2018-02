Conflit en Syrie – Affrontement russo-américain à l’ONU sur les armes chimiques

Les Etats-Unis et la Russie se sont vertement affrontés lundi à l’ONU à propos d’un texte d’inspiration américaine condamnant des attaques chimiques présumées du régime en Syrie, que Moscou a voulu amender sans pouvoir recueillir l’accord de Washington. Ces attaques ont fait plusieurs dizaines de blessés, dont des enfants.

Il y a des « preuves évidentes » pour confirmer le recours à du chlore dans ces attaques menées dans la Ghouta orientale, dans la banlieue de Damas, a souligné Nikki Haley, ambassadrice américaine aux Nations unies, lors d’une réunion du Conseil de sécurité sur l’utilisation d’armes chimiques en Syrie. « Nous avons des informations sur un recours au chlore par le régime du (président syrien Bachar al-)Assad contre son propre peuple à de maintes reprises au cours des dernières semaines et encore hier », a déploré la diplomate.

Les Etats-Unis ont fait circuler auprès de leurs quatorze partenaires au Conseil un projet de déclaration condamnant le recours aux armes chimiques en Syrie. Selon des diplomates, Moscou a réclamé du temps avant une adoption, afin de faire des commentaires.

« La Russie a retardé l’adoption de cette déclaration, une simple condamnation liée à des enfants syriens ayant du mal à respirer en raison de chlore », a dénoncé Nikki Haley.

Son homologue russe Vassily Nebenzia a dénoncé une « campagne de propagande » visant à « accuser le gouvernement syrien » d’attaques dont « les auteurs ne sont pas identifiés ».

La Russie a proposé des amendements au texte afin qu’il ne fasse plus mention de la Ghouta et de s’assurer que les informations de presse ou sur les réseaux sociaux soient « vérifiées de manière crédible et professionnelle ».

Selon des diplomates, les Etats-Unis ont rejeté les amendements russes, ne laissant guère d’espoir à une approbation d’une condamnation.

Le projet de texte américain obtenu par l’AFP soulignait que le Conseil de sécurité « condamnait dans les termes les plus forts une attaque présumée au chlore le 1er février à Douma, une ville de la Ghouta orientale dans la banlieue est de Damas, ayant blessé plus de 20 civils dont des enfants ».

source: Belga