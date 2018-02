Les plantes ont-elles une conscience ?

Une nouvelle étude publiée dans la revue scientifique Annals of Botany suggère que les plantes peuvent perdre connaissance et qu’elles peuvent être endormies comme les animaux et les humains. Cela signifie-t-il qu’elles ont une conscience ?

L’objectif des expériences menées par un groupe de scientifiques était de déterminer si les anesthésiques pouvaient affecter les plantes, comme les humains et les animaux. Pour cela, ils ont étudié les effets de différents anesthésiques sur plusieurs variétés de plantes. Avec des appareils très précis, ils ont examiné comment réagissait une plante pendant, avant et après l’exposition à divers anesthésiques. En examinant l’attrape-mouche de Vénus, les chercheurs ont par exemple remarqué que cette plante carnivore ne réagissait plus au toucher lorsqu’elle était endormie.

Un phénomène « intriguant »

Après des tests effectués avec plusieurs anesthésiques et sur plusieurs plantes, les chercheurs sont arrivés à la conclusion que les plantes étaient sensibles aux anesthésiques, et qu’elles pouvaient « perdre conscience », comme les humains et les animaux. « Le fait que les cellules végétales aient réagi à ces composés de la même manière que les animaux et les humains est intriguant », écrivent les chercheurs dans leur rapport. Ils estiment que cette découverte pourrait permettre d’utiliser des plantes pour mieux étudier l’anesthésie humaine.

Les plantes ne sont pas des robots

Si l’activité des plantes peut être interrompue avec des anesthésiques, causant chez elles des « pertes de conscience », est-ce que cela signifie que d’une certaine manière elles sont conscientes ? À cette question posée par le journaliste du New York Times, le docteur Baluska, biologiste allemand spécialiste des cellules végétales et co-auteur de l’étude, a répondu : « Personne ne peut répondre à cela car vous ne pouvez pas leur demander ».

Néanmoins, cette étude laisse penser que les plantes sont peut-être plus proches de nous que nous l’imaginions. « Les plantes ne sont pas des robots. Ce sont des organismes vivants qui ont leurs propres problèmes, peut-être un peu comme les humains qui peuvent ressentir de la douleur et de la joie », estime le docteur Baluska.