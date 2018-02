Jean Dujardin confirme le retour d’OSS 117

Tweet on Twitter

Jean Dujardin a annoncé dans l’émission « Quotidien », diffusée sur la chaîne TMC, qu’il y aura bien une suite à « OSS 117 : Rio ne répond plus » (2009).

« OSS 117 me manque un peu, il devait revenir », a confié l’acteur à Yann Barthès avant de confirmer les rumeurs qui circulaient depuis plusieurs années.

Jean Dujardin se glissera donc une nouvelle fois dans la peau de l’agent secret gaffeur, inculte et misogyne Hubert Bonisseur de La Bath.

Une sortie en 2019

Il devrait retrouver le réalisateur Michel Hazanavicius, derrière les deux films de la saga parodique d’espionnage, « OSS 117: Le Caire nid d’espions » et « OSS 117: Rio ne répond plus », sortis respectivement en 2006 et 2009.

Un des producteurs a confirmé les propos de Jean Dujardin à Europe 1 et évoqué une sortie possible au premier trimestre 2019.