Un impact économique de 29 millions d’euros pour Deliveroo l’an dernier

Deliveroo a généré un revenu additionnel de 29 millions d’euros pour le secteur de la restauration en Belgique entre juin 2016 et juin 2017, annonce la société britannique de livraison de repas à vélo dans un communiqué. Elle se base sur une étude d’impact économique réalisée par le bureau de recherche Capital Economics. « La société de livraison a ouvert la voie à l’expansion pour ses 1.100 restaurateurs partenaires. Près de la moitié d’entre eux (45%) indiquent avoir accédé à une nouvelle clientèle via Deliveroo, alors qu’un restaurateur sur cinq (20%) indique avoir agrandi sa cuisine ou rallongé ses horaires d’ouverture grâce à

l’augmentation de clientèle via la livraison à domicile », selon Deliveroo.

En Belgique, les activités de la société ont permis de créer 1.848 « opportunités d’emplois » pour les coursiers et restaurants partenaires sur la période examinée. 180 emplois ont notamment été créés dans le secteur de la restauration pour faire face à la hausse des activités.

Les recettes fiscales engrangées par les autorités belges sont par ailleurs estimées à 2,2 millions d’euros sous forme d’impôt des sociétés et sur le revenu. Environ 3,7 millions d’euros de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ont été récoltés via l’achat de repas sur la plateforme.

Au cours des deux prochaines années, Deliveroo vise la création de 8.000 jobs à travers la Belgique (coursiers, engagements dans les restaurants ou au sein de l’entreprise Deliveroo elle-même); et 68 millions d’euros de « valeur ajoutée brute » pour l’économie belge.

