Les contenus de RTBF Auvio bientôt accessibles dans toute l’Union européenne

Les contenus audio et vidéo diffusés sur le portail Auvio de la RTBF, en direct ou en replay, seront accessibles dès le 21 mars prochain dans toute l’Union européenne, indique le média de service public lundi. Les utilisateurs pourront bénéficier de ce service gratuit à condition de posséder un compte. Tout résident belge se trouvant hors des frontières du plat pays mais toujours dans l’Union européenne pourra bénéficier de l’ensemble des contenus proposés par la plateforme Auvio gratuitement dès le 21 mars. Pour accéder à ce service, il devra néanmoins posséder un compte utilisateur.

La RTBF rappelle qu’un règlement européen lui impose « de vérifier que ses contenus ne sont accessibles à l’étranger qu’aux seuls résidents belges ». Afin de garantir cette vérification, un SMS sera également envoyé à l’internaute, contenant un code qui lui permettra d’accéder aux contenus. « Cette seconde authentification ne sera pas systématique, mais devra intervenir à intervalles réguliers conformément au règlement européen », souligne le service public.

Par ailleurs, dans le cadre de cette extension de service, la RTBF annonce que « chaque utilisateur devra, à partir du 19 février, avoir créé un compte pour accéder, en Belgique et à l’étranger, aux contenus audio et vidéo des plateformes digitales de la RTBF ». Cela permettra également « d’offrir à l’utilisateur une recommandation personnalisée en fonction de ses intérêts et préférences », assure le média. Les données personnelles récoltées lors de l’authentification seront protégées.

Source: Belga