Les Belges à l’étranger – La Lazio se fait surprendre par Genoa 1-2

Le Lazio Rome et Jordan Lukaku sur le flanc gauche de la défense a conclu la 23e journée de la Serie A de football en se faisant surprendre 1-2 par la Genoa de Stephane Omeonga,qui est resté sur le banc tout le match. La Lazio reste 3e au classement avec 46 points derrière Naples (60) et la Juventus (59). Genoa remonte à 13e place avec 24 points. Alors que l’on se dirigeait vers le partage 1-1, après l’ouverture du score par Goran Pandev (0-1, 55e) et une superbe égalisation de Marco Parolo (1-1, 59e), Diego Laxalt a arraché la victoire dans le temps additionnel (90e+2).

Source: Belga