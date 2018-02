Les Belges à l’étranger – Chelsea s’écroule en fin de match à Watford 4-1

Chelsea, avec Eden Hazard en point de l’attaque et Thibaut Courtois dans les buts, a subi une nouvelle lourde défaite (4-1) à Watford, avec Dodi Lukebakio sur le banc, lundi soir en clôture de la 26e journée de le Premier League de football. Les Blues restent 4e du classement. Ils comptent 50 points, dix-neuf de moins que le leader Manchester City (69), six moins que Manchester United (56) et un de moins que Liverpool (51). Après le 0-3 concédé contre Bournemouth, Courtois a connu une nouvelle mauvaise soirée. Antonio Conte avait décidé de débuter le match avec l’attaquant français Olivier Giroud, transféré d’Arsenal mercredi, sur le banc. Les champions en titre se sont retrouvés à dix à la demi-heure, après l’exclusion de Timeoue Bakayoko pour deux cartes jaunes en cinq minutes.

Douze minutes plus tard, les Hornets ouvraient la marque sur penalty par Troy Deeney. Chelsea a bataillé pour arracher l’égalisation. Giroud est monté au jeu à la 64e. Les visiteurs étaient récompensés par un petit exploit d’Eden Hazard, à la 82e, son 9e but de la saison. Chelsea pensait avoir fait le plus dur. Watford en a décidé autrement. Courtois s’est retourné à trois reprises par la faute de Janmaat (84e), Deulofeu (88e) et Pereyra (90e+1).

Watford reste 11e au classement avec 30 points.

Source: Belga