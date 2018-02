La prochaine tournée européenne de Queen passera par la Belgique

Le légendaire groupe Queen, avec le chanteur Adam Lambert, a prévu une étape belge -dont le lieu et la date ne sont pas encore communiqués- au cours de leur prochaine tournée européenne, indique lundi la formation britannique sur son site web.

Après le décès du chanteur et leader Freddie Mercury en 1991, les deux autres membres du groupe, le guitariste et astrophysicien Brian May et le batteur Roger Taylor, ont néanmoins continué l’aventure, s’adjoignant en 2005 la participation de Paul Rodgers, l’ancien chanteur de Bad Company, lequel est désormais relayé par l’Américain Adam Lambert.

Fin de l’année dernière, le groupe a donné 25 concerts en Grande-Bretagne et sur le continent. La demande est semble-t-il tellement grande qu’une nouvelle série de dates sont prévues l’été prochain tant en Grande-Bretagne qu’ailleurs en Europe.

Des concerts sont déjà prévus à Cologne, Berlin, Hambourg, Milan et Londres. Queen assure aussi qu’il se produira au Portugal, en Espagne, au Danemark, en Norvège, aux Pays-Bas et, donc, en Belgique.