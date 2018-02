Une imprimante durable et réparable pour lutter contre l’obsolescence programmée

Paul Morin a inventé une imprimante révolutionnaire. Durable et facilement réparable, ce modèle permet également de surveiller le niveau d’encre grâce à des réservoirs transparents.

Pour son projet de diplôme de l’ENSCI, l’école nationale supérieure de création industrielle, Paul Morin a décidé de repenser l’imprimante que nous connaissons. Sa démarche initiale a été de lutter contre l’obsolescence programmée et de réduire l’impact environnement des imprimantes. Ce jeune français de 27 ans est donc parti d’une feuille blanche pour réinventer l’imprimante.

Paul Morin a imaginé et créé Impro, une surprenante imprimante verticale. L’appareil se distingue notamment par ses cinq réservoirs d’encre transparents qui permettent de visualiser leur consommation et de recharger la couleur adéquate au bon moment. Les pièces et les mécanismes ont également été dessinés pour être facile à comprendre, à entretenir et à réparer. Le jeune inventeur prévoit aussi des tutoriels en ligne pour que tout le monde puisse apprendre à réparer Impro.

Repérée par France Inter, l’imprimante Impro de Paul Morin a récemment reçu une étoile de l’Observateur du Design dans la catégorie « Mutations écologies ». Le jeune inventeur et designer envisage de lancer sa propre start-up pour développer son produit, qui dans sa version actuelle s’adresse avant tout aux professionnels.



Ph. Paul Morin