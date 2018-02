Voyagez en groupe comme si vous voyagiez en solo

Tweet on Twitter

Metro invite ses lecteurs à participer à un voyage exclusif à Saint-Pétersbourg et Moscou, en collaboration avec Joker. En huit jours, vous ferez la connaissance de la Russie profonde, celle de ses habitants.

Un voyage en groupe comme celui de Joker ne se résume pas au voyage en lui-même! Vous partagez des aventures et des expériences en groupe sans devoir vous soucier des contraintes d’ordre pratique.

Un groupe sympa

Si vous n’avez encore jamais voyagé en groupe vous ne savez probablement pas à quoi vous attendre. Sachez tout d’abord qu’avec Joker vous n’allez pas devoir trotter derrière un parapluie comme une bande de touristes. Nicole, votre guide chevronnée, vous donne des infos sans obligation, vous remet un plan et vous apprend même quelques mots de russe: «Je veux immerger les participants dans ce pays fascinant, mais ils ne sont certainement pas obligés de me suivre partout! S’ils veulent visiter un autre musée que celui que je propose, ils peuvent faire comme ils l’entendent. Et ils choisissent aussi eux-mêmes ce qu’ils souhaitent manger dans les petits restaurants. Nous n’allons pas dans les restaurants pour touristes avec le traditionnel poulet-frites au menu!»

Dans le cadre d’un voyage en groupe, vous vous retrouvez avec des compagnons de voyage qui ont les mêmes centres d’intérêt que vous. «Metro et Joker limitent volontairement le groupe à 13 participants. L’ambiance dans le groupe est plus informelle et une modification du programme est toujours possible.»

Metro organise ce voyage unique, du 18 au 25 mai 2018, en collaboration avec Joker. Vous trouverez toutes les infos ici.