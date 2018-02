Top Chef : Les deux Belges rejoignent chacun une brigade

Tweet on Twitter

Geoffrey et Jérémy se retrouvent respectivement dans l’équipe d’Hélène Darroze et de Philippe Etchebest.

«Cette année, le niveau est monté d’un cran», lance Hélène Darroze lors du démarrage de la neuvième saison de «Top Chef» (dédiée à Paul Bocuse qui nous a quittés, en janvier dernier), ce lundi sur RTL-TVI. Que ce soit du côté des candidats ou des jurés, le talent est au rendez-vous.

Geoffrey, cadet de la saison, est le premier à passer à la casserole. Son idée de plat surprise, à savoir un raviole au cœur coulant, ne surprend pas les chefs. Loin d’être déstabilisé, le jeune homme trouve un plan B ingénieux qui lui offre une place dans la brigade d’Hélène Darroze.

De son côté, Jérémy a plus de mal à se mettre dans le bain lorsqu’il s’agit de revisiter le poulet à la basquaise dont il ne connaît pas du tout la recette. Son plan de travail ressemble à un vrai champ de bataille, ce qui laisse perplexe les chefs qui rôdent autour des candidats aux fourneaux. «Ça me coupe complètement les jambes. Je suis déstabilisé», confie le Namurois dont le talent a finalement payé. Philippe Etchebest, à cheval sur la rigueur et l’ordre, décide de le prendre sous son aile.

Une bonne entrée en matière donc pour les deux Belges qui n’ont pas dit leur dernier mot dans cette saison où d’autres candidats tels que Thibault, qui a relevé le pari osé de proposer un dessert à l’oignon, et Franckelie, sous-chef très créatif d’un prestigieux restaurant au Japon, ont déjà bluffé le jury.