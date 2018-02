Un Belge sur quatre mécontent de son quartier

Selon une étude commandée par Reynaers Aluminium, un belge sur quatre serait mécontent de son quartier. Le sondage, mené auprès de 1.000 personnes, tend à montrer que le logement ne suffit pas pour se sentir bien chez soi. Le bruit et le trafic en augmentation joue un rôle important dans ces résultats. Le quartier idéal ? De chouettes voisins, des espaces verts, peu de trafic et surtout, de la tranquillité.

Etes-vous heureux dans votre quartier ? C’est la question posée à près de 1.000 Belges dans le cadre d’une enquête commandée par Reynaers Aluminium. Et les réponses sont mitigées, si trois Belges sur quatre se disent globalement satisfaits de leur environnement de vie, le dernier se dit carrément malheureux dans son quartier. Plus précisément, ceux de Flandre-Occidentale semblent les plus heureux, puisqu’ils attribuent une cote de 8/10 à leur quartier. Avec respectivement 6,9 et 7,2/10, leurs congénères de la Région de Bruxelles-Capitale et de la province d’Anvers ferment la marche. Un sondé sur quatre déclare néanmoins rencontrer toutes les conditions nécessaires pour faire son bonheur dans son quartier. Trois Belges sur 4 déclarent donc trouver des choses à redire sur leur cadre de vie.

Ce que reprochent les Belges

En deuxième position des aspects les moins appréciés dans un quartier, on retrouve une administration municipale déficiente (31%). Beaucoup déplore aussi le manque d’espaces culturels et sportifs et les difficultés d’accès. Et sans surprise, c’est donc le trafic routier qui insupportent le plus les Belges et dans une moindre mesure le bruit pour respectivement 40% et 25% des sondés. La proportion monte même à la moitié des citadins qui déclarent pester contre le trafic automobile dans leur quartier et un tiers contre l’absence de tranquillité. Chez les ruraux, ce n’est plus le cas que d’une personne sur trois et d’une sur cinq. Mais à l’inverse, ils sont bien plus souvent mécontents de l’offre en activité culturelle (24 % contre 17 % chez les citadins) et l’accessibilité de leur quartier par rapport aux grandes artères routières ou aux transports publics (17 % contre 9 %). En matière de sécurité, un sondé sur dix avoue se sentir en insécurité tandis que deux sur trois reconnaissent être préoccupés par un sentiment d’insécurité croissant. Ils sont même de plus en plus à opter pour des serrures renforcées et des portes de sureté.

Le quartier idéal

Mais quel est donc le quartier idéal pour les Belges ? « Il est tranquille (51 %), avec de chouettes voisins (33 %) et sûr (27 %). À cela, on peut ajouter suffisamment d’espaces verts (27 %), une bonne accessibilité (25 %), peu de trafic (21 %) et la présence de commerces à proximité (18 %)», énumère l’entreprise dans un communiqué.

« Vivre heureux, ce n’est pas seulement avoir une chouette maison : le quartier joue aussi un rôle crucial. Pour que les autorités parviennent à convaincre les gens de venir habiter dans les villes, elles doivent faire en sorte de rendre celles-ci plus attrayantes. C’est un travail de longue haleine, évidemment » conclut Peter Ottevaere, Manager Marketing et Communication chez Reynaers Aluminium.

Envie de comparer votre environnement de vie avec le quartier idéal? Faites le test