Wout van Aert décroche un troisième titre consécutif, Vanthourenhout en argent

Wout van Aert est devenu champion du monde de cyclocross pour la troisième fois consécutive dimanche à Valkenburg aux Pays-Bas. Le coureur de 23 ans a dominé largement l’épreuve et a franchi la ligne d’arrivé en solitaire avec plus de deux minutes d’avance sur un autre Belge, Michael Vanthourenhout. Le grand favori de la veille, le Néerlandais Mathieu van der Poel, a pris la troisième place. C’est la troisième médaille d’or pour la Belgique dans ces championnats du monde après celles de Sanne Cant chez les dames élites et d’Eli Iserbyt chez les espoirs.

Source: Belga