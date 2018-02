Roelandts gagne la dernière étape au sprint du Tour de Valence, Valverde vainqueur final

Tweet on Twitter

Jürgen Roelandts a remporté au sprint la cinquième et dernière étape du Tour de Valence (2.1), dimanche, entre Paterna et Valence (135,2 km). Le coureur belge de l’équipe BMC s’est imposé devant le Néerlandais Danny Van Poppel (Team LottoNL-Jumbo) et le Français Clément Venturini (AG2R). L’Espagnol Alejandro Valverde (Movistar) est le vainqueur final de l’épreuve. Roelandts, 32 ans, a offert à BMC sa deuxième victoire d’étape de la semaine après le contre-la-montre par équipes de vendredi.

Valverde, 37 ans, gagne l’épreuve pour le Tour de Valance pour la troisième fois, après 2004 et 2007. Rétabli d’une grave chute subie en juillet dernier sur le Tour de France, Valverde succède au palmarès de l’épreuve à son équipier colombien Nairo Quintana.

Source: Belga