Petra Kvitova bat Kristina Mladenovic, tenante du titre, 6-1, 6-2 en finale à Saint-Pétersbourg

Tweet on Twitter

Share on Facebook

La Tchèque Petra Kvitova (WTA 29), 27 ans, a battu la Française Kristina Mladenovic (WTA 10), 24 ans, tenante du titre, 6-1, 6-2, dimanche en finale du tournoi WTA de Saint-Pétersbourg, épreuve sur surface dure dotée de 799.000 dollars. La rencontre n’a duré qu’une heure et six minutes. C’est la cinquième fois en six confrontations que la Tchèque, dont le palmarès comprend désormais 21 titres (en 28 finales), domine la Française.

Mladenovic, qui aura au moins brisé une série cauchemardesque de 15 matches sans victoire dans l’ancienne capitale impériale des Tsars, a certes raté sa finale, mais est aussi tombée sur une rivale en état de grâce (88% de points gagnés au service dans la première manche), auteur de 16 coups gagnants dans le premier set.

Mladenovic a tout de même réussi à stopper la série de sept jeux gagnants consécutifs de Kvitova (de 1-1 à 6-1, 2-0), et à 2-5 dans le second set, elle a gaspillé trois balles de break. Victorieuse à Saint-Pétersbourg l’an dernier, Mladenovic va perdre trois places au classement WTA où elle se retrouvera 13e lundi. Petra Kvitova va elle en gagner huit.

Julia Goerges, 29 ans, battue en trois sets par Kvitova en demies, va pour la première fois intégrer le top-10 grâce à cette défaite de Mladenovic. Angelique Kerber neuvième, il n’y avait plus eu deux Allemandes parmi les dix premières mondiales depuis Steffi Graf et Anke Huber en septembre 1997.

Source: Belga