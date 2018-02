Magritte du Cinéma 2018 – Peter Van den Begin a été couronné « Meilleur acteur » dans « King of the Belgians »

Le Magritte du « Meilleur acteur » a été attribué à Peter Van den Begin pour son rôle dans « King of the Belgians » samedi soir lors de la huitième cérémonie des Magritte du Cinéma, les prix qui récompensent le meilleur du 7e art belge. Il concourrait contre Jérémie Renier (« L’amant double »), Matthias Schoenaerts (« Le fidèle ») et François Damiens (« Otez-moi d’un doute »).

Peter Van den Begin jouait également un policier violent dans « Dode hoek » de Nabil Ben Yadir. « Il y avait seulement deux mois entre les deux films », remarque Peter Van den Begin. « Ce sont des extrêmes et c’est le rêve d’un acteur que de jouer des personnages si éloignés ». Pour le grand rôle du Roi des Belges, l’acteur s’est longuement préparé : « Ils m’ont dit de ne pas chercher à imiter notre roi, mais de chercher le roi en moi-même. Le fait de filmer chronologiquement m’a beaucoup aidé ».

« King of the Belgians » de Peter Brosens & Jessica Woodworth raconte l’épopée humoristique du roi des Belges à travers les Balkans. En mission économique en Turquie, il cherche par tous les moyens à retourner en Belgique, pays qui vient tout juste d’éclater après la déclaration d’indépendance de la Flandre.

En recevant son prix, l’acteur Peter Van den Begin a adressé avec humour une invitation au souverain Philippe à visionner le film en sa compagnie.

Source: Belga