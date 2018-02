Anderlecht cale encore face à la lanterne rouge Malines

Le Sporting d’Anderlecht n’est pas parvenu à se défaire de la lanterne rouge Malines en partageant 2-2 dimanche après-midi lors de la 25e journée de Pro League. Un doublé de Silvère Ganvoula n’aura pas suffi aux Mauve et Blanc qui payent surtout un auto-but d’Uros Spajic et un penalty manqué par leur nouvelle recrue Ryota Morioka. Au classement, Anderlecht (46 points) reste troisième et manque une occasion de se rapprocher de Bruges et de Charleroi qui s’affrontent dans l’après-midi. Comme bien souvent cette saison, les supporters bruxellois sont passés par toutes les émotions dans cette rencontre. Sans Hanni, parti au Spartak, Teodorczyk et Amuzu, malades, Hein Vanhaezebrouck a fait confiance d’emblée au jeune Azevedo-Janelas et aux recrues du mercato Ryota Morioka et Silvère Ganvoula.

Pour son premier match avec Anderlecht, le Japonais s’est offert un douzième assist cette saison en servant après 10 minutes le ballon du 1-0 à Ganvoula qui marquait de la tête face à ses anciennes couleurs. Malines n’a toutefois pas courbé l’échine. Au contraire. Cinq minutes plus tard, Hassane Bandé récupérait un ballon détourné brillamment par Sels pour égaliser (1-1). Mieux, la lanterne rouge a pris l’avantage dans la foulée suite à un auto-but maladroit d’Uros Spajic (21e). Habiles en contre, les Malinois manqueront également deux grosses occasions via Matthys (29e) et Schoofs (30e) avant de regagner les vestiaires.

En début de deuxième période, l’équipe de Dennis van Wijk a continué de se créer les meilleures occasions mais Schoofs d’abord (50e) et Bande ensuite (55e) n’ont pas enfoncé le clou. Anderlecht en a immédiatement profité en égalisant grâce à un nouveau but de Ganvoula, impérial de la tête sur un centre de Deschacht (55e). À dix minutes du terme, les Bruxellois ont même eu l’occasion de remporter la rencontre mais Morioka n’a pas cadré le penalty qu’il s’était procuré.

Au final, Anderlecht passe à côté de trois points importants et enregistre son troisième partage consécutif. Malines prend quant à lui un bon point à l’extérieur et met un terme à une série de six défaites consécutives. Le Malinwa, 19 points, reste tout de même lanterne rouge avec deux points de retard sur Eupen, son adversaire lors de la prochaine journée dans un match capital pour le maintien.

Source: Belga