À 10 contre 11, la Roma de Nainggolan retrouve enfin la victoire

La Roma a souffert mais a finalement retrouvé la victoire en battant le Hellas Vérone 0-1 dimanche après-midi lors de la 23e journée de Serie A. L’équipe de Radja Nainggolan, sur la pelouse toute la rencontre, n’avait plus gagné le moindre match depuis le 16 décembre dernier contre Cagliari. En difficulté en deuxième période suite à l’exclusion de Lorenzo Pellegrini (51e), l’équipe d’Eusebio Di Francesco a résisté aux assauts des ‘Gialloblu’. Protagoniste d’une bonne première période, la Roma a finalement pu compter sur une frappe puissante du Turc Cengiz Under après à peine une quarantaine de secondes pour décrocher les trois points.

Auteurs de trois défaites et de trois partages lors des six dernières journées, les ‘Giallorossi’ (5es avec 44 points) mettent fin à leur mini-crise et reviennent dans le sillage de l’Inter (45 points).

– Pays-Bas –

Wout Faes et l’Excelsior ont partagé 2-2 face à Utrecht et Cyriel Dessers. Faes a joué toute la rencontre alors que Dessers est monté au jeu après 59 minutes. Utrecht est 7e du championnat avec 32 points, l’Excelsior est 11e avec 25 points.

Source: Belga