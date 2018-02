Coupe Davis : Goffin qualifie la Belgique pour les quarts

La Belgique s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe Davis de tennis en s’imposant 3 victoires à 1 face à la Hongrie au premier tour dimanche au Country Hall de Liège.

C’est David Goffin, 7e joueur du monde, qui a offert le 3e point, décisif, à son pays en écartant Marton Fucsovics, 63e au classement ATP.

Le Liégeois, 27 ans, s’est imposé en quatre sets face au 8e de finaliste de l’Open d’Australie, accrocheur en diable: 7-5, 6-4, 3-6 et 6-2 en 2h33 minutes de jeu. Les deux capitaines ont décidé de jouer un 5e match, pour l’honneur, qui opposera Julien Cagnina (ATP 248), 23 ans, pour sa première sélection, à Zsombor Piros (ATP 521), 18 ans.

La Belgique jouera en quarts de finale aux Etats-Unis du 6 au 8 avril prochain. Les Américains se sont qualifiés de leurs côtés en Serbie. Sam Querrey (ATP 12) et John Isner (ATP 18) avaient remporté leur simple alors que les remplaçants des frères Bryan, Ryan Harrison et Steve Johnson avaient remporté le double face à des Serbes privés de leurs meilleurs joueurs dont Novak Djokovic.

Une 11e victoire d’affilée

David Goffin a continué d’aligner les succès ce week-end. Le numéro 1 belge a remporté ses deux matches, synonymes de 11e victoire de suite en Coupe Davis en simple (où la 19e sur ses 20 derniers matches) pour afficher un bilan de 23 succès (pour 3 défaites). Il devient ainsi le 3e joueur belge le plus victorieux dans cette compétition par équipes dépassant Steve Darcis (22 victoires, 11 défaites). Seul Jacky Brichant (52v-27d.) et Philippe Washer (46v-18d) sont encore loin devant.

Dimanche hormis la perte d’un jeu dans le premier set, David Goffin a remporté la première manche 7-5 en 42 minutes. Ce fut nettement moins facile ensuite face à un joueur en pleine confiance. Dans le 2e set, David Goffin finissait par avoir raison de Fucsovics et le marquoir indiquait 6-4 après 1h20 de jeu sur un nouveau break en fin de manche.

Fucsovics, sans aucun complexe et auteur notamment d’un spectaculaire coup au culot, empochait lui le 3e set (3-6) en prenant à trois reprises le service du Liégeois, quelque peu émoussé. La 4e manche voyait Goffin, mieux dans son service, hausser son niveau pour conclure le set (6-2), le match et la qualification.

Sans Steve Darcis

En ouverture vendredi, Ruben Bemelmans (ATP 120) avait offert le premier point à la Belgique en s’imposant de façon convaincante face à Marton Fucsovics (ATP 63) 6-4, 4-6, 7-6 (7/5), 6-3 alors que David Goffin, 7e mondial, avait dominé Attila Balazs (ATP 227) classé 220 places plus bas que lui: 6-4, 6-4, 6-0.

Samedi, le double avait permis à la Hongrie de revenir à 2 victoires à 1. Marton Fucsovics et Attila Balasz s’étaient imposés au bout des cinq sets face à Ruben Bemelmans et Joris De Loore 6-3, 6-4, 6-7 (2/7), 4-6 et 7-5.

Les Belges ont dû composer sans Steve Darcis (ATP 103), blessé au coude et qui prévoit sa rentrée pour fin mai. Le Liégeois, 33 ans, sera donc encore absent pour le quart de finale début avril, alors qu’Arthur De Greef (ATP 199) et Kimmer Coppejans (ATP 275) avaient refusé leur sélection.

La Belgique, 3e nation mondiale, poursuit ainsi sa route en Coupe Davis après deux finales en trois ans, dont celle perdue face à la France en novembre dernier. La bande à Johan Van Herck jouera aux Etats-Unis, en déplacement, en avril. Les USA, 10e nation au classement de l’ITF, détiennent le record du nombre de trophées en Coupe Davis (32), mais leur dernier succès remonte à 2007 déjà.