Tour de Valence – L’étape-reine pour Valverde qui fait un grand pas vers la victoire finale

L’Espagnol Alejandro Valverde, de retour de blessure, a écrasé la 4e étape du Tour de la Communauté de Valence samedi au sommet de Cocentaina (Espagne), où le vétéran de Movistar a remporté son deuxième succès cette semaine et probablement assuré sa victoire finale. Déjà vainqueur de la 2e étape jeudi, le maillot jaune s’est montré le plus fort samedi dans l’ascension finale de l’étape-reine, en rejoignant puis en déposant le Britannique Adam Yates (Mitchelton-Scott), deuxième à 4 secondes. L’Espagnol Luis Leon Sanchez a pris la troisième place à 5 secondes. Meilleur belge à l’arrivée, Ben Hermans a pris la dixième place, 30 secondes après Valverde.

Avec ce succès et les 10 secondes de bonification allouées au vainqueur, Valverde (37 ans) est proche de remporter l’épreuve pour la troisième fois après 2004 et 2007, avec une dernière étape pour sprinteurs dimanche à Valence. Et c’est un retour en fanfare pour l’Espagnol, indisponible pendant plusieurs mois après une grave chute sur le Tour de France 2017. Valverde possède 14 secondes d’avance sur Sanchez et 26 sur le Danois Jakob Fuglsang.

Source: Belga