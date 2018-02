Stage hivernal des Red Panthers – Nouveau partage 2-2 de la Belgique dans avant-dernier amical contre l’Argentine

L’équipe nationale dames de hockey sur gazon (FIH-13) a de nouveau partagé l’enjeu 2-2 (mi-temps: 1-1) avec l’Argentine, vendredi soir à Buenos Aires, lors de son cinquième et avant-dernier match d’une série des six duels amicaux contre la 3e nation mondiale. Mercredi, les Red Panthers avaient déjà obtenu le même résultat (2-2) face aux championnes panaméricaines. Précédemment, lors des trois premières rencontres, elles s’étaient inclinées 5-2 et 6-2 et avaient fait match nul 3-3 dans le cadre d’un stage hivernal de trois semaines en Amérique du Sud. Comme mercredi, les protégées de Niels Thijssen ont d’abord mené au score, ouvrant la marque sur une déviation de Jill Boon dans le premier quart-temps. Les Argentines égalisèrent 5 minutes avant le repos sur pc, et prirent l’avance durant la troisième période, mais une phase de pc bien exploitée par Louise Versavel a permis aux Belges de décrocher leur troisième partage en cinq duels face à une équipe du top mondial. A la séance d’entraînement des shoot-outs qui suivit, la Belgique s’ est inclinée cette fois 4-3 (buts belges de Nelen, Vandermeiren et Simons).

Samedi soir (19h00 locales). Les deux équipes se retrouveront lors d’un ultime duel servant pour ces deux pays de préparation à la prochaine Coupe du monde à Londres du 21 juillet au 5 août.

Source: Belga